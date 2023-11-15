شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود طبيبا شرعيا يخفى عمله عن عائلته فى برومو مسلسل "زينهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد داود فى دور طبيبا شرعيا خلال برومو مسلسل "زينهم"، المقرر عرضه الأحد المقبل على شاشة قناة on بالتزامن مع عرض حلقاته على منصة watch it الإلكترونية، لكنه يخفى عمله عن والدته وعائلته.

كما سيطر التشويق بشكل كبير على المشاهد المختلفة للبرومو، وركز على حكايات "زينهم" مع المشرحة والموتى، وعمل كريم قاسم معه، بالإضافة إلى التحقيق معهم بسبب اختفاء إحدى الجثث.

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبو داوود، هناء الشوربجى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، وهو مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، وقام بالتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في الكتابة محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد.