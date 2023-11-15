نجمة أسطورية تعود الى الحياة بعد ٦٠ عامًا على رحيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي

بعد مرور أكثر من ٦٠ عامًا على وفاتها، تعود المغنية الفرنسية الأسطورية إديث بياف إلى الحياة في فيلم سيرة ذاتية جديد سيُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوتها وصورتها.

في هذا السياق، أعلنت مجموعة Warner Music Group أنها دخلت في شراكة مع ملكية بياف لفيلم “Edith”، المقرر أن يكون فيلمًا مدته ٩٠ دقيقة تدور أحداثه في باريس ونيويورك من العشرينيات إلى الستينيات. (توفيت بياف، المعروفة باسم “عصفور باريس”، في 10 أكتوبر 1963.) سيتم رواية الفيلم من خلال نسخة طبق الأصل من صوت بياف تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويعد “بالكشف عن جوانب من حياتها لم تكن معروفة من قبل”.

وقالت شركة الموسيقى في إعلانها: “أنه سيتم تقديم نظرة حديثة لقصتها، في حين أن إدراج لقطات أرشيفية وعروض مسرحية وتلفزيونية ولقطات شخصية ومقابلات تلفزيونية سيوفر للجمهور نظرة حقيقية على اللحظات المهمة في حياة بياف”. المشروع.

تعمل شركة Warner Music Entertainment مع شركة الإنتاج Seriously Happy لتطوير السيرة الذاتية.

وتخطط شركة Warner Music Entertainment بالتعاون مع استوديو لتطوير الفيلم الكامل.

وفقًا لشركة Warner Music، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على مئات المقاطع الصوتية والصور الخاصة ببياف – والتي يزيد عمر بعضها عن 80 عامًا – ستسمح “بإحياء صوتها وصورتها المميزة لزيادة تعزيز الأصالة والتأثير العاطفي لقصتها. ” سيتم استخدام تسجيلات من أغانيها الأصلية في الفيلم، بما في ذلك الأغاني الشهيرة مثل “La Vie en rose” و” Non, je ne regrette rien”.

“إديث” مبنية على فكرة أصلية من جولي فيلي وكتبها فيلي وجيل مارلياك. يعمل الثنائي جنبًا إلى جنب مع تشارلي كوهين، رئيس شركة Warner Music Entertainment، لإضفاء الحيوية على النص وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال الفيلم الطويل.

وعلق آلان فيل، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Music France، قائلاً: “تُعد إديث واحدة من أعظم فناني فرنسا على الإطلاق، ولا تزال مصدر فخر كبير للشعب الفرنسي. وقد عمل توازن دقيق عند الجمع بين التكنولوجيا الجديدة وفناني التراث، وكان من الضروري بالنسبة لنا أن نعمل بشكل وثيق مع ملكية إيديث ونتعامل مع هذا المشروع بأقصى قدر من الاحترام.”