قد يكون الحارس الشخصي لأرنولد شوارزنيغر أضخم رجل على الإطلاق… شاهد صورته

يُعد أرنولد شوارزنيغر أحد أكثر الممثلين شهرة في هذه الصناعة. اشتهر بدوره في فيلم Terminator – كيف يمكننا أن ننسى تلك العبارة الشهيرة “سأعود!” – ولا شك في أن النجم السينمائي النمساوي هو أشهر أجنبي في هوليوود.

شوارزنيغر معروف أيضًا بعضلاته. تعتبر “بنادقه” الضخمة مبدعة تقريبًا مثل حركاته، حيث فاز بلقب “سيد الكون” عندما كان في العشرين من عمره فقط، وتوّج بـ “سيد أولمبيا” في سبع مناسبات.

قد يفترض البعض أن هيكله العملاق قد يجعل وجود حارسًا شخصيًا الى جانبه أمرًا زائدًا عن الحاجة. ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال. إذا كنت تعتقد أن “آرنولد” كان كبيرًا، فيجب عليك إلقاء نظرة على حارسه الشخصي.

أكبر حارس شخصي على الإطلاق؟

في الواقع، انتشر فيديو للحارس الشخصي للممثل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعد أن شوهد في مناسبات مختلفة وهو يرافق النمساوي في نيويورك. الرجل، الذي لم يتم تأكيد هويته ولكن تمت مقارنته بـ “شاكيل راشون أونيل” عبر الإنترنت، تفوق على “آرنولد” في المقاطع الأخيرة لهما معًا.

في أحد مقاطع الفيديو، يظهر الحارس الشخصي، الذي يمكن رؤيته وهو يرتدي بدلة أنيقة، بشكل مخيف بطوله وجسمه الهائلين. في الواقع، المشجعين الذين تجمعوا في الشارع لإلقاء نظرة على شوارزنيغر انتهى بهم الأمر إلى تشتيت انتباههم على الحارس الشخصي.

لم يتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من تصديق أعينهم أيضًا. قال أحدهم: “إنه رجل عملاق”. “لا أصدق ما أراه”. قال آخر”