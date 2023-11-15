حسن الرداد وإيمي سمير غانم معاً في “التلفزيون”.. ولأوّل مرّة على خشبة المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم خلال الساعات الماضية الإعلان عن عرض المسرحية الجديدة “التلفزيون” ضمن فعاليات موسم الرياض. وتعد هذه المسرحية هي التعاون الأول بين الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على خشبة المسرح.

وتم الترويج لمسرحية “التلفزيون” من خلال الصفحات الرسمية لموسم الرياض على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم نشر البوستر الخاص بالمسرحية مرفقاً بتعليق عن موعد عرضها: “مسرحية التلفزيون موعدكم مع الضحك والكوميديا، من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم ومجموعة من النجوم في مسرح محمد العلي، 20 نوفمبر”.

يُذكر أن كلاً من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد يجتمعان للمرة الأولى على خشبة المسرح من خلال مسرحية “التلفزيون”، ولكنهما اجتمعا من قبل في عدد من الأعمال الفنية والتي تنوعت ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

وجاء التعاون الأول بينهما من خلال السينما في فيلم “زنقة ستات” والذي تم عرضه عام 2015، وفي نفس العام تعاونا في مسلسل “حق ميت”، وقد حققا نجاحاً كبيراً سوياً؛ حيث يُعتبران من أنجح الثنائيات الفنية بالسنوات الأخيرة، لينطلقا عقب ذلك بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، ومنها “علشان خارجين، عزمي وأشجان”، والمسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح”، والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي.