ديانا حداد تشارك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي.. وهذا موعد حفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلنت الفنانة ديانا حداد، عن موعد حفلها الغنائي المقبل، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات، والذي سوف يكون بمدينة “العين” بدولة الإمارات يوم 2 ديسمبر من الشهر القادم.

وشاركت ديانا حداد محبيها ومتابعيها، البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “علاقة محبة تربطني بمدينة العين وجمهورها… إن شاء الله نكون سوا في احتفالات اليوم الوطني لإماراتنا الغالية الله يحفظ بلادنا ويحفظ كل الامة العربية”.

الجدير ذكره أن ديانا حداد كانت قد خلال الأشهر الماضية أغنية بعنوان “يا طيار” باللهجة المصرية، وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم وتوزيع موسيقي وماسترينج أحمد عبد السلام.

وتأتي هذه الأغنية بعد سلسلة من الأغنيات قدمتها ديانا حداد منذ مطلع هذا العام بلهجات مختلفة كان آخرها أغنية “يمك مزاجي” باللهجة العراقية.