إلهام الفضالة تكشف تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إلهام الفضالة، عن خوضها الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل يحمل اسم “بعد غيابك عني”.

واكتفت “الفضالة” بالكشف عن اسم مخرج العمل سائد الهواري، ومؤلفته علياء الكاظمي حيث يجتمع الهواري والكاظمي لأوّل مرّة في عمل فني مشترك.

وشاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ “إنستغرام” ملصقاً مبدئياً للعمل ظهرت عليه منفردة، وعلّقت قائلة: “لأول مرة اجتمع مع الكاتبة علياء الكاظمي في المسلسل الرمضاني “بعد غيابك عني”.

على صعيد آخر، حرصت الكاتبة علياء الكاظمي، على الرد على منشور إلهام الفضالة قائلة: “يا بعد عمري هذا شرف كبير لي إني أشتغل معاج ويا رب نحقق نجاح جميل مع بعض وشكرااا على كل شي يا الغالية الحبيبة والراقية جداً جداً”.

وانتهت إلهام الفضالة من تصوير مسلسلها الجديد “خواتي غناتي” مع المخرج سائد هواري، والمُقرر عرضه قريباً، والذي ستُجسد فيه دور “غيداء”. ويروي المسلسل قصة 4 أخوات وأب مُقعَد، تولت الأخت الكبرى مهمة تربيتهم بعد وفاة والدتهم.

وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يسلّط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، كالعنف الأسري، التعايش مع ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاقات الأسرية، وقضايا النساء في المجتمع الكويتي.

ويشارك الفضالة في بطولة المسلسل كل من: غازي حسين، إبراهيم الحربي، فيصل العميري، عبد الله بهمن، طلال باسم، أحمد النجار، طيف، حصة النبهان، وشهد سلمان.. العمل من تأليف جميلة جمعة.