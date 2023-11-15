“الساعة 5”.. آسر ياسين ينضم إلى نجوم مسلسلات رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الفنان آسر ياسين، إلى قائمة نجوم موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، بعدما تعاقد رسمياً على بطولة مسلسل جديد بعنوان “الساعة 5” سيعرض على مدار 15 حلقة، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من اختيار بقية نجوم العمل.

مسلسل “الساعة 5” تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيل المفاوضات مع النجوم، لحين التعاقد معهم رسمياً، خاصة أن عدداً كبيراً من الفنانين ارتبط بالفعل بعقود مع صناع مسلسلات أخرى ستعرض بنفس الموسم.

ويواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم “فرقة الموت” الذي يجمعه بالفنان أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

ويستعد آسر أيضاً للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، المقرر بدء تصويره أول العام المقبل 2024، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وينتظر آسر ياسين طرح فيلمه الجديد “شماريخ” خلال ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

وقدم آسر في موسم رمضان 2023، مسلسل الكتيبة 101، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وشاركه البطولة عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، لبلبة، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، ونور النبوي.