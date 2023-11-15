الموت يفج أحمد مكي بأعز الناس.. وشقيقته تعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إيناس مكي من خلال حسابها الخاص في “فيسبوك” عن وفاة خالتها، حيث نشرت فيديو ظهرتا فيه معاً، وعلّقت عليه قائلةً: “الوداع خالتي الحبيبة… خالتو حنان… الله يرحمها ويُحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يا رب العالمين”.

ورغم إعلان إيناس عن وفاة خالتها، لم يعلن شقيقها الفنان أحمد مكي عن الوفاة على أي من صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار الجدل بين جمهوره.

يُذكر أن إيناس مكي كانت قد تحدثت عن تفاصيل علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، خلال لقائها في برنامج “المنسي” عبر قناة “هي”، حيث قالت: “ياخوانا ارحمونا… أنا مدركة إن في حاجة اسمها ضريبة الشهرة لأن أنا بنت المهنة من ٢٦ سنة فطبيعي إن انتي لو اسم مشهور وأخوكي نجم ميغا ستار لازم الناس هتفضل تهري وتحكي وترغي في نفس الكلام… طلّعونا متخانقين… طلّعونا واخدين قرار إننا منشتغلش تاني مع بعض… طلّعونا إن في بينا مشادة… لا ده ضهري وسندي ورجلي في الدنيا”.

وأضافت: “لدرجة إن هما قالوا إنتوا مفيش صور بينكوا… وصلت إن أنا في برنامج قالولي ليه مبتقوليش لأحمد يشغّلك معاه؟ قولتلها أنا ليه أطلب من أحمد يشغّلني؟ أنا إيناس مكي وهو لو محتاجني هيطلبني، وهو عمره ما هيجي يشاورلي على دور إلا لو هو عارف إننا هنعمل بيه “بوووم” وممكن يكون شايف إن في مليون حاجة بس يقول لا إيناس تستاهل أحسن من كده مجبهاش تكرر أدوار”.يُذكر أن إيناس مكي كانت قد تحدثت عن تفاصيل علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، خلال لقائها في برنامج “المنسي” عبر قناة “هي”، حيث قالت: “ياخوانا ارحمونا… أنا مدركة إن في حاجة اسمها ضريبة الشهرة لأن أنا بنت المهنة من ٢٦ سنة فطبيعي إن انتي لو اسم مشهور وأخوكي نجم ميغا ستار لازم الناس هتفضل تهري وتحكي وترغي في نفس الكلام… طلّعونا متخانقين… طلّعونا واخدين قرار إننا منشتغلش تاني مع بعض… طلّعونا إن في بينا مشادة… لا ده ضهري وسندي ورجلي في الدنيا”. وأضافت: “لدرجة إن هما قالوا إنتوا مفيش صور بينكوا… وصلت إن أنا في برنامج قالولي ليه مبتقوليش لأحمد يشغّلك معاه؟ قولتلها أنا ليه أطلب من أحمد يشغّلني؟ أنا إيناس مكي وهو لو محتاجني هيطلبني، وهو عمره ما هيجي يشاورلي على دور إلا لو هو عارف إننا هنعمل بيه “بوووم” وممكن يكون شايف إن في مليون حاجة بس يقول لا إيناس تستاهل أحسن من كده مجبهاش تكرر أدوار”.