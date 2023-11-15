بكلمات مؤثرة.. جنات تحيي الذكرى السادسة لرحيل والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أحيت الفنانة المغربية جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها، وعبّرت في تعليقها على صورة نشرتها له عبر حسابها على “إنستغرام” عن حزنها الشديد لافتقاده.

وعلّقت جنات على الصورة بكلمات مؤثرة قائلةً: “مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أباً يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل”.

وكانت جنّات قد كشفت في لقاء سابق مع برنامج “ET بالعربي” الأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن الوسط الفن لعامين متتاليين.

إذ قالت: “الزواج مرحلة مهمة في حياتي، وتستاهل إني أبتعد عن الفن، طول عمري كنت بحلم بيها، والحمد لله ربنا حققهالي، وحالياً الأمر أصبح سهلاً لممارسة نشاطي الفني. أعتقد إني الحمد الله اخترت إنسان مناسب ليا، لأني عمري ما كنت فاكره قد إيه الزواج ده مهم، وقد إيه بيكون سند، وحاجة مهمة في الحياة”.

وأضافت: “مش سهل إنك تعمل عيلة وكنت فاكرة إن الموضوع أبسط من كدا، بس الزواج والحمل والخلفة وبعد كدا طفل صغير وخلّفت تاني. لأ مش سهل طبعاً، بس الموضوع حلو ويستاهل كان حاجة مهمة ومرحلة مهمة في حياتي. أنا طول عمري بحلم بيها وربنا حققهالي وبناتي ابتدوا يكبروا وأنا أقدر أسافر وأشتغل وأنا مرتاحة”.

وتحدثت جنات عن أسباب حالات الطلاق التي انتشرت بكثرة في الوسط الفني وخارجه خلال الفترة الأخيرة، قائلةً: “حالات الطلاق التي تحدث ليست داخل الوسط الفني فقط ولكن بين الناس العاديين أيضاً”. وأضافت: “أعتقد أن السبب هو الاختيار السيئ، فالفنان إنسان طبيعي برضو”.

يُذكر أن آخر أعمال جنات الفنية، تقديمها “تترَي” مسلسل “شارع 9” بأغنية “القلب مات” في بداية المسلسل، وأغنية “أهي مراحل” في نهايته.