لم تقف بجانبه في أزمة دخوله السجن.. طليق بوسي يعلن انفصالهما رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله رسمياً عن المطربة بوسي، بعد أيام من صدور حكم ببراءته في القضية التي اتهمه فيها محامي طليقها الأول بسرقة شيكات من مكتبه قيمتها ثمانية ملايين جنيه، وهي التهمة التي أثبتت النيابة العامة تلفيقها له.

وكشف هشام أسباب انفصاله عن بوسي، بعد زواج استمر عاماً ونصف العام، مؤكداً أنها لم تقف بجانبه في أزمة دخوله السجن، بعكس ما فعلته زوجته الأولى ووالدة أبنائه.

وكانت بوسي قد احتفلت في أيار (مايو) 2022، بزفافها إلى رجل الأعمال هشام ربيع، حيث حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين، أبرزهم: مصطفى حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا، وفاء عامر، ميرهان حسين، أحمد خالد صالح، وعدد من أصدقاء المطربة.

وكانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت إخلاء سبيل هشام ربيع في واقعة اتهامه بسرقة شيكات قيمتها ثمانية ملايين جنيه من طليقها المنتج الفني فطين خلال وجوده في منطقة المقطم، حيث أكدت التحقيقات تلفيق التهمة له.