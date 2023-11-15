باسم يوسف يفضح الإعلام الصهيوني: هل أنتم بائسون الى هذه الدرجة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كذّب الإعلامي باسم يوسف كل ما جاء في الفيديو المنتشر للممرضة التي ادّعت تواجدها في مستشفى الشفاء، والذي قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال باسم خلال لقائه في بودكاست It’s Alot، تعليقاً على فيديو الممرضة: “خلفية الفيديو أصوات انفجارات مزيّفة، وكل ما حولها نظيف وقفّازاتها كذلك، هل أنتم بائسون الى هذه الدرجة؟ ممرضة مزيّفة! هذا الفيديو المزيّف انتشر على العديد من الحسابات الرسمية الإسرائيلية”.

وأضاف: “حتى وإن كان ما يقال في الفيديو صحيحاً، وهذا غير صحيح، وإن كانت أيضاً داعش هي المتواجدة في المستشفى، هذا لا يبرر قصف المستشفى ولا حتى المدنيين… مشكلتي هي أنه منذ عام 1948، أمريكا أعطت لإسرائيل 370 مليار دولار، من أموال دافعي الضرائب، وكل هذا وليس لديك القوة العسكرية لتتدخل بدون قتل كل هؤلاء الأبرياء! إذاً أنت لا تقوم بعملك كما يجب”.

وسبق لباسم يوسف أن كشف كواليس لقائه مع الإعلامي بيرس مورغان، حيث قال خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش، إنه على مدار أسبوعين تحدث مع أكاديميين وباحثين في التاريخ، ومواطنين من الضفة الغربية، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، من أجل التحضير للحلقة الثانية مع بيريس مورغان.

وأكد أنه لم يرِِد الصدام مع الإعلامي البريطاني، قائلاً: “أعطيته زيت الزيتون من الضفة الغربية في بداية الحلقة، لم أقل له إن إسرائيل اقتلعت 800 ألف شجرة زيتون من الأراضي الفلسطينية”.