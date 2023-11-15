بصور من الأرشيف.. إلهام شاهين تهنّئ لبلبة بعيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور تجمعها بالفنانة الكبيرة لبلبة، حرصت من خلالها على الاحتفال بعيد ميلادها وتهنئتها.

وعلّقت إلهام على الصور بقولها: “حبيبتي نونيا كل سنة وأنتي جميلة وناجحة ومتألقة… يارب سنة حلوة عليكي”.

وكانت إلهام شاهين قد كشفت في تصريحات سابقة أنها قدّمت في مشوارها الفني كل الأدوار الممكنة، سواء في السينما أو التلفزيون، مشيرةً إلى أن اختيار عمل فني جديد في الوقت الراهن لم يعُد سهلاً، لأنها تبحث عن الدور الجديد الذي تُبهر به جمهور المشاهدين.

إذ قالت: “اختيار الأعمال الفنية حالياً لم يعُد سهلاً، لأنني أبحث عن دور جديد لم أقدّمه من قبل، وهو ما تحقق في “ألفريدو””. وأضافت: “قدّمت أغلب أنواع الأدوار، وأصبح من الصعب إيجاد دور جديد عليّ، فأنا لا أحب تكرار نفسي، وهو ما يجعلني أبتعد عن الساحة الفنية لفترات طويلة، لأن ما يُعرض عليَّ يكون مشابهاً لدور قدّمته من قبل، حتى وإن كان جيداً”.

يُذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن تعاقدها على فيلمين من المقرر أن تبدأ في تصويرهما خلال الفترة المقبلة، وهما: فيلم “فيتو” من إخراج ياسر سامي وتشاركها في البطولة الفنانة رانيا يوسف. وفيلم “الحب كله” الذي تواصل التحضير له وجارٍ ترشيح باقي الأبطال الذين سيشاركونها في بطولته.