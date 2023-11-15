يسرا اللوزي تكشف حقيقة مشاركتها في “المداح 4” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة يسرا اللوزي كل ما أثير خلال الفترة الماضية عن مشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل “المداح”، بعد نجاحها في الجزء الثالث الذي عُرض في رمضان الماضي، مؤكدةً أنها ما زالت تبحث عن عمل جيد تشارك فيه.

وقالت اللوزي في تصريح صحافي: “ما زلت أبحث عن الأعمال المناسبة لي لتقديمها للجمهور على الشاشة”. وعن مشاركتها في أعمال جديدة، قالت: “إن شاء الله مش عارفة لسة بختار”.

وكانت يسرا اللوزي قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسلين، هما: “جميلة” الذي قام ببطولته الفنانون: ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر وأحمد وفيق وهاني عادر، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. ومسلسل “المداح- أسطورة العشق”، وهو الجزء الثالث من سلسلة “المداح”، ومن بطولة: حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز ولوسي ومحمد رياض وخالد سرحان…، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.