زوج بوسي يؤكد طلاقهما ويكشف عن سبب اتخاذهما هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - أكد رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله رسمياً عن الفنانة المصرية بوسي، وذلك بعد ان حكمت المحكمة ببراءته في القضية التي اتهمه فيها محامي طليقها الأول بسرقة شيكات من مكتبه .

أما عن أسباب انفصاله عن بوسي بعد زواج لم يستمر سوى عام ونصف أشار الى انها لم تقف بجانبه في أزمته على عكس زوجته الاولى.

وكانت بوسي قد احتفلت في أيار (مايو) 2022، بزفافها إلى رجل الأعمال هشام ربيع، حيث حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين، أبرزهم: مصطفى حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا، وفاء عامر، ميرهان حسين، أحمد خالد صالح، وعدد من أصدقاء المطربة.