تايلور سويفت خائفة لسبب غريب

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة العالمية تايلور سويفت عن خوفها من رمي الجمهور الهدايا على المسرح اثناء غنائها، اذ قالت في تصريح جديد تداولته الصحافة العالمية: "يخيفني عندما يتم رمي الهدايا على المسرح ".



وكان انتشر مقطع فيديو لسويفت ظهرت فيه وهي تغني إحدى أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتستبدل كلمات الأغنية لتشير بعدها إلى لاعب كرة القدم الأميركية كيلسي، الذي يرافقها منذ فترة في جولاتها الفنية، بينما تتواجد هي في تدريباته ومبارياته.

وظهر اللاعب في الكواليس وهو يقف إلى جانب والد تايلور، وهو يضحك بخجل ويشجع حبيبته.