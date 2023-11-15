ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، انها تستعد لدخول القفص الذهبي العام المقبل 2024 بعد الكريسماس وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد وتتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.
وتحدثت عن التحضيرات لهذه المناسبة السعيدة خلال حلولها ضيفة على الإعلامي السعودي هشام الهويش في برنامجه "هذا مكانك" وتفاعل المحبون والفانز مع هذا الخبر السعيد.
يذكر ان زاف كان قد ظهر في زفاف شقيق ستيفاني مرتدياً محبس الخطوبة في وقت ان ستيفاني لم تظهر يديها في الصور مما يرجح حصول خطوبتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ستيفاني عطالله تكشف عن موعد زفافها من حبيبها زاف.. والتحضيرات بدأت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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