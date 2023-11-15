مصصف شعر يلاحق أحمد الفيشاوي والأخير يركض هارباً .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن معاناته مع مصفف الشعر في كواليس التصوير، حيث نشر فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مصفف الشعر وهو يلاحقه بإستمرار لتصفيف الشعر والعناية بالذقن من أجل التصوير.



وكتب الفيشاوي ممازحاً تعليقاً موجهاً لمصفف الشعر :"دعني وشأني".

الفيشاوي يصور حالياً فيلم "السيستم"، قصة الفيلم فهي تدور في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من مشكلة قديمة مع السيدات، ويلتقي بفتاة تعاني نفس العقدة مع الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

الفيلم من بطولة الممثلين أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: نهى عابدين، رانيا منصور، وأحمد فهيم، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.