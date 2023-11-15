لحظات شديدة الرومانسية بين فهرية إفجين وبوراك أوزجفيت في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - يقضي الثنائي التركي الشهير بوراك أوزجيفيت وفهرية إفجين، وقتاً رومانسياً في إيطاليا، ويظهران في صورتين سيلفي هناك وهما تغمرهما السعادة.

يذكر أن الثنائي عندما قدما دور عاشقين في فيلم "العشق يشبهك" أصبحا عاشقين فعلاً في الحقيقة، وتمت الخطوبة بين الثنائي في ألمانيا عام 2015، أما عرض الزواج فقد إنتهز بوراك فرصة الاحتفال بعيد ميلاده وقام بالركوع على ركبتيه، وطلب يد فهرية بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات، وبعد فترة وجيزة من زواجهما رزق الثنائي بطفل أطلقوا عليه إسم كاران، وقد إستقبل بوراك وفهرية طفلهما الأول في نيسان/أبريل عام 2019.

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