"ملكة".. أحدث ظهور لنادين الراسي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادين الراسي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلقت قائلة: "بالرغم من كل المأساة والحروب والظلم والبطش اللي عم نعيشها قرب زمن الميلاد زمن المحبة والسلام والصلاة والتسامح والتصالح مع الذات أولا".

واستكملت: "لا شك قلوبنا اسودت من الحزن ودموعنا ودمنا ووجعنا تخاوو بكتير من المشاهد بس هيدا ما يعني إنو إيمانا بالحياة وبالله بيمنعنا نمزج ألوانا الحزينة والغاضبة ونرسم بريشة المحبة كلمة "نحن أبناء الله نحن أبناء الحياة "

وتابعت: "مش بس أنا موجوعا نحنا كلنا موجوعين فخلينا نصلي لبعض على نية بعض واللي بيكرهنا وآذينا قبل اللي بيحبنا، عند ربنا ما في شي بيضيع وإنتوا عالأرض ما تضيعوا الوقت".

وظهرت نادين بإطلالة جذابة، ارتدت فيها فستان قصير باللون الأحمر في أبيض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي، مسلسل "بيروت 303" بطولة عابد فهد، ومعتصم النهار، وتأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان.