محمد سليمان عبدالمالك يروج لمسلسل "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الكاتب محمد سليمان عبدالمالك لمسلسل "زينهم" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب عبدالمالك: " زينهم .. قريبا على On وWatch It .. عن كتاب أصدقائي الموتى شكرا لدكتور محمد جاب الله ".

وأضاف: "إنتاج أروما ستوديوز، تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، معالجة وسيناريو وحوار، محمد سليمان عبد المالك، ورشة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود "عمرو مؤمن" عمر محمد الشحات، إخراج يحيى إسماعيل " .

وظهر الفنان أحمد داوود في البوستر الدعائي للمسلسل بشخصية طبيب شرعي يعمل بمشرحة ويواجه العديد من المواقف الطريفة خلال حل عدد من القضايا بمعاونة فريقه ويشاركه البطولة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان كريم قاسم والفنانة سلمى أبو ضيف.