محمد منير لـ"الخليج 365": أقول لكل فلسطيني "ينصر دينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"يسكت يسكت رد الشعب، وفجأة يطرشق لك شرايينك"، بتلك الكلمات طرح النجم محمد منير، أحدث أغانيه "يا فلسطيني"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

النجم محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مانراه يوميا من جرائم لا علاقة لها بالعدل ولا الإنسانية، يصعب التعبير عنه، وفي نفس الوقت لا يمكن السكوت عليه، ولهذا وفور وصولي إلى مصر، وجدت لزاما علي ومن خلال فني وحنجرتي مساندة أخوتنا في فلسطين".

وتابع: "دعم أخوتنا في فلسطين، حاضرا في غالبية ما غنيت ومنذ البدايات في أغاني منها القدس، والعمارة وغيرها، قلت ومازلت أقول لكل فلسطيني (ينصر دينك) ".

أغنية "يا فلسطيني"، إهداء من النجم محمد منير، وحزب حماة الوطن، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، ديجيتك أحمد أبا يزيد، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، و إخراج احمد عبد المحسن.