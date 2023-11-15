شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب والسنباطى وبليغ حمدى ضيوف التراث فى معهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التى وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى، أروح لمين لـ رياض السنباطى، والله ما انا سالى، مرسال الهوى لـ محمد عبد الوهاب، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى.. وغيرها، أداء "عاطف عبد الحميد ومحمد شوقى وأحمد محسن وياسر سليمان وأنغام مصطفى ورضوى سعيد ونهى حافظ وأسماء كمال".

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب، وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقى على المستوى الجماعى والفردى، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفنى وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.