شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مظهر عن صلاح الدين الأيوبى فى لقاء نادر: شخصية مثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من النجوم شخصية القائد صلاح الدين الأيوبى في الأعمال الفنية، وأشهر من قدموا الشخصية النجم أحمد مظهر فى فيلم الناصر صلاح الدين، والسورى غسان مسعود فى فيلم مملكة الجنة، والفنان السورى جمال سليمان فى مسلسل صلاح الدين الأيوبى.

فى عام 1963 عرض فيلم الناصر صلاح الدين، بطولة النجم أحمد مظهر، ومن إخراج يوسف شاهين، وشارك في البطولة صلاح ذو الفقار، نادية لطفى، حمدي غيث وليلى طاهر.

وفى لقاء نادر مع النجم الراحل أحمد مظهر، فى برنامج "سينما القاهرة" مع الإعلامية ناهد جبر، تحدث أن أكثر دور يعتز به هو "صلاح الدين الأيوبى" حيث تدور أحداث الفيلم حول حقبة مشجعة ومليئة بالأمل، وكان شخصية مثالية وقدوة يحتذى بها.

وفى 2005 عرض فيلم مملكة الجنة للمخرج ريدلى سكوت، وتناول شخصية صلاح الدين الأيوبى، وقدم الشخصية النجم السورى غسان مسعود، وقال عن الشخصية فى ندوة فى الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولى للكتاب عام 2017 وأنه جسد شخصية صلاح الدين من أجل تقديم صورة مشرقة للمسلمين والعرب التأكيد على أنهم أناس يستحقون الحياة، وشخصية صلاح الدين فيها العديد من الملاحظات، فهو بالنهاية بشر له نجاحاته وإخفاقاته وسلبياته وإيجابياته، وأقول ذلك بعد أن قرأت وبحثت حول شخصيته فى أكثر من 5 آلاف صفحة قبل تجسيد دوره.

وعرض فى 2001 مسلسل صلاح الدين الأيوبى بطولة جمال سليمان، سوزان نجم الدين وعدد من النجوم ومن إخراج حاتم على وقدم المسلسل حياة الشخصية على ثلاث مراحل.