روبرت داونى جونيور يحصل على أعلى جائزة من مهرجان سانتا باربرا السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - سيحصل الممثل العالمى روبرت داونى جونيور على جائزة Maltin Modern Master فى مهرجان سانتا باربرا السينمائى الدولى السنوى، ضمن فعاليات الدورة الـ39 المقامة فى الفترة من 7 إلى 17 فبراير 2024، وهى أعلى جائزة يمنحها المهرجان، وسيتم تكريمه فى حفل مقرر له يوم 9 فبراير المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

يتضمن الحفل محادثة شخصية مع داونى والمؤرخ والناقد السينمائى ليونارد مالتين، الذى يحمل الاسم نفسه للجائزة، وسيناقشون مسيرة داوني المهنية الواسعة، منذ بدايته في صناعة السينما، وحتى أدائه الأخير بدور لويس شتراوس في فيلم " Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان.



روبرت داوني جونيور

على الرغم من أن داوني جونيور اشتهر بلعب دور توني ستارك فى Iron Man، في سلسلة عالم مارفل السينمائى، إلا أن داوني لديه الآن أكثر من 110 أعمال تمثيلية باسمه وقد تم ترشيحه لجائزتي الأوسكار وفاز بجائزتي جولدن جلوب.

وتشمل أعمال داوني جونيور المقبلة سلسلة ماكس المقتبسة عن رواية "The Sympathizer"، والتي يلعب فيها أربعة أدوار داعمة، ونسخة باراماونت الجديدة لفيلم ألفريد هيتشكوك الكلاسيكي "Vertigo" لعام 1958.

وصرح مالتين عن داوني جونيور قائلا: "لقد قدم روبرت داوني جونيور واحدًا من أكثر العروض إثارة في تاريخ الأعمال الاستعراضية، وبالتأكيد نحن المستفيدون، إنه يتحكم في الشاشة دون أي جهد واضح، وهو ربما أعظم إنجازات السينما".

وقال كريستوفر نولان: "من المثير أن نرى الجمهور يستجيب ليس فقط للكاريزما المذهلة التي يتمتع بها روبرت داوني جونيور، لكن أيضًا للأداء الذى يُظهر مرة أخرى، مجردًا من أى زخارف نجم سينمائى، أنه أحد أعظم الممثلين".