شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة.. رجال ناردين فرج يعتدون على عمرو وهبة لمعرفة مكان حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "صوت وصورة"، استماتة ماجدة (ناردين فرج)، فى محاولاتها لمعرفة مكان رضوى (حنان مطاوع)، للإبلاغ عنها، خاصة بعد أن حكت نيرمين (نجلاء بدر)، أن حربها ليست مع رضوى وإنما مع محاميها لطفى عبود (صدقى صخر)، وأنها لا تريد انتصاره عليها.

وتحاول ماجدة معرفة مكان رضوى من خلال وافى (عمرو وهبة)، وعندما لا يخبرها عن مكانها، تستأجر بعض الرجال الذين يقومون باختطافه والاعتداء عليه بالضرب، حتى يخبرهم عن مكانه، ويرسل رسالة إلى لطفى يحذره.



ناردين فرج

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.