بوسي تتجاهل خبر انفصالها عن زوجها بتصرّف مفاجئ

تجاهلت الفنانة الشعبية بوسي خبر انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، وظهرت بجلسة تصوير جديدة بدت فيها في غاية الجمال والتألق.

جاءت الصور بعد تأكيد طليق بوسي انفصاله عنها في الساعات الماضية بحسب ما صرّح به مدير أعماله لـ “مصراوي” حيث كشف أن هشام ربيع يمّر بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج “بوسي” السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على ثمانية ملايين جنيه وهو ما لم يحدث. واضاف مدير أعمال “هشام” أن الأخير كان ينتظر وقوف زوجته بوسي في محنته ولكنها لم تفعل فقرر الانفصال عنها.

بوسي التي تزوجت من هشام ربيع في صيف ٢٠٢٢ كانت قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد انتشار اخبار تتحدث عن انفصالهما أيضًا بعد ثلاثة أشهر من الزواج، حيث قامت حينها بحذف صورهما والغاء متابعة بعضهما.