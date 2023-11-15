جورجينا رودريغيز بالـ هوت شورت والجمهور : "شو صاير عندك كرش" - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صوراً جديداً لها مرتدية هوت شورت أبيض وجاكيت ذو سحابة باللون نفسه واستعرضت رشاقتها خلال يوم "في العمل" حسب ما جاء في تعليقها. كما كشفت انها تتواصل مع أولادها خلال تواجدها بعيدا عنهم بداعي السفر والعمل وكيف ان ابنتها تنتظر عودتها أمام الباب. أما المثير للجدل كانت بعض التعليقات الساخرة من قبل الجمهور فكتب أحدهم : "لچ شو صاير عندچ كرش" وكتب آخر: " جورجينا شو الاوقات الي بتشلحي فيها مجواهراتك سؤال محيرني …ما شالله بالجيم وبالصالون للماس الماس"

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