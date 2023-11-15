ميرنا وليد - بيروت - نفت زوجة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد، الاخبار التي انتشرت عن وفاة زوجها كما خرج هو عن صمته وشكر كل من اطمأن عليه في منشور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن اطمئن الجميع بأنني بخير وعافية ولللله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكر ومقدر شعور الجميع".

يذكر ان معلومات خاطئة كثيرة وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت وتتحدث عن وفاة الكاتب الشهير تركي الحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تركي الحمد على شائعة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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