مهرجان سانتا باربرا السينمائي يكرم روبرت داوني بأعلى جائزة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة مهرجان "سانتا باربرا السينمائي الدولي" منح الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور جائزة "Maltin Modern Master"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ39 المقامة في الفترة من 7 إلى 17 فبراير 2024.

وتعتبر جائزة "Maltin Modern Master" أعلى جائزة يمنحها المهرجان.

ومن المقرر أن يتم تكريم روبرت في مسرح أرلينجتون في سانتا باربرا، في 9 شباط/ فبراير العام القادم، وستتركز الأمسية التكريمية على مقابلة يديرها الناقد السينمائي والمؤرخ ليونارد مالتين، وتتطرق إلى الحديث عن مسيرة الممثل المهنية.

ولفت مالتين في بيان: "لقد قدم روبرت داوني جونيور أحد أكثر العروض إثارة في تاريخ الأعمال الاستعراضية، ونحن في الجمهور نحن المستفيدون، إنه يتحكم في الشاشة دون أي جهد واضح، وهو ربما أعظم إنجاز على الإطلاق".

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