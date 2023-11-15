كورتني كوكس بكلام مؤثر عن ماثيو بيري

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة العالمية كورتني كوكس عن ألمها لفقدان النجم ماثيو بيري، اذ قالت: "أنا ممتنة جدًا لكل لحظة قضيتها معك يا ماتي وأفتقدك كل يوم، كان من المفترض أن يقضي تشاندلر ومونيكا ليلة واحدة في لندن.

ولكن بسبب رد فعل الجمهور، أصبح ذلك بداية لعاصفة حبهم، لقد كان مضحكًا وكان لطيفًا".

على صعيد آخر كان قد كشف موقع “ديلي ميل” عن عدد من الصور التي تم التقاطها أثناء تشييع جثمان النجم الراحل ماثيو بيري التى أقيمت بعيدًا عن الإعلام، حيث دفن في مقبرة بمدينة لوس أنجلوس.

وقد حضر مراسم تشييع جثمان ماثيو بيري؛ أبطال مسلسل Friends، إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء.