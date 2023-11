حنان أبوالضياء تكتب:الأفلام الصهيونية تنشر «غسيلهم القذر»

ياسر رشاد - القاهرة - السينما الإسرائيلية الآلة الإعلامية الأكثر كذباً وفتكاً (5)

Crossfire كان فى الأصل عن معاداة المثلية الجنسية وتغير لاحقًا إلى معاداة السامية

لا أحد يستسطيع أنكار الهيمنة اليهودية على السينما منذ القرن الماضى.. إن فكرة أن الشعب اليهودى «يسيطر» أو «يهيمن» على صناعة السينما هى فكرة مجازية بارزة يعتبرها الصهاينة معادية للسامية. أظهر استطلاع أجرته Morning Consult عام 2021 أن ما يقرب من نصف أتباع QAnon يؤمنون بنظرية المؤامرة القائلة إن الشعب اليهودى يخطط للهيمنة العالمية. يعتقد أتباع QAnon أن «نخبة هوليوود» وأعضاء الحزب الديمقراطى متورطون فى عصابة عالمية سرية من عشاق الأطفال الشيطانين آكلى لحوم البشر.

تم إنتاج فيلم تاريخى بعنوان «اتفاقية الرجل المحترم» فى عام 1947. وقد سلط الضوء على معاداة السامية فى أمريكا خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية فى أمريكا. وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 1947. وقد ساعد هذا الفيلم وغيره من الأفلام المشابهة فى زيادة الوعى العام حول هذا الموضوع. وتقول بعض المصادر إن رئيس الاستوديو داريل زانوك هو الذى دفع الفيلم بعد أن تم رفض قبوله فى نادى لوس أنجلوس الريفى، بسبب الافتراض الخاطئ بأنه يهودى.

اتفاقية الرجل المحترم هو فيلم درامى أمريكى عام 1947يستند إلى رواية لورا زى هوبسون الأكثر مبيعًا عام 1947 التى تحمل نفس العنوان. ويتعلق الأمر بصحفى (يلعب دوره جريجورى بيك) يتظاهر بأنه يهودى للبحث فى كشف عن معاداة السامية المنتشرة على نطاق واسع فى مدينة نيويورك والمجتمعات الثرية فى نيو كانان ودارين بولاية كونيتيكت. وكان الفيلم مثيرًا للجدل حين صدوره، كما كان هناك فيلم مشابه حول نفس الموضوع، Crossfire ، الذى تم إصداره فى نفس العام (على الرغم من أن هذا الفيلم كان فى الأصل قصة عن معاداة المثلية الجنسية، وتغير لاحقًا إلى معاداة السامية). وفى عام 2017، تم اختيار الفيلم للحفظ فى السجل الوطنى للسينما بالولايات المتحدة من قبل مكتبة الكونجرس باعتباره «ذا أهمية ثقافية أو تاريخية أو جمالية».

الفكرة حول انتقال الصحفى الأرمل فيليب شويلر جرين إلى مدينة نيويورك مع والدته المسنة وابنه الصغير تومى. يلتقى فيل مع ناشر مجلة Miniify جون مينيفى، الذى يطلب من جرين، وهو غير يهودى، كتابة مقال عن معاداة السامية. وفى البداية، لم يكن متحمسًا للقصة. فى حفل غداء، يلتقى فيل بابنة أخته كاثى لاسى، وهى فى الواقع الشخص الذى اقترح فكرة القصة. فى اليوم التالى، فى المنزل، يعترف فيل بدهشته بعد أن علم أن الفكرة جاءت من «فتاة». والدته تسخر منه بسبب تحيزه ضد المرأة. ثم يحاول فيل شرح التحيز المعادى لليهود لابنه. بعد أن أدرك مدى صعوبة شرح هذه المواضيع، قرر كتابة القصة.

يبدأ فيل وكاثى المواعدة ويتبنى فيل هوية يهودية لكتابة القصة من منظور جديد. وافقوا على إبقاء أن فيل ليس يهوديًا سراً. على الرغم من أن لديها وجهات نظر ليبرالية على ما يبدو، إلا أن كاثى تفوجئت بعد أن علمت بخطة فيل.

فى المجلة، تم تعيين سكرتيرة لفيل، إيلين ويلز. تبين أنها يهودية، لكنها غيرت اسمها للحصول على الوظيفة. بعد التعرف على تجربة ويلز من فيل، أمرت Miniify المجلة بتبنى سياسات التوظيف المفتوحة لليهود. ويلتقى فيل بمحررة الأزياء آن ديترى، التى تصبح صديقة جيدة وربما أكثر، خاصة مع تطور التوترات بين فيل وكاثى.

بعد الانتهاء من خدمته فى الحرب العالمية الثانية، ينتقل ديف جولدمان، صديق طفولة فيل إلى نيويورك ويعيش مع حزب الخضر بينما يبحث عن عمل ومنزل لعائلته. كونه يهوديًا، يعانى ديف أيضًا من معاداة السامية. السكن نادر فى المدينة، لكنه صعب بشكل خاص بالنسبة له، لأنه ليس كل أصحاب العقارات يؤجرون لعائلة يهودية.

أثناء البحث فى قصته، يواجه فيل عدة حوادث تعصب. وعندما تصاب والدة فيل بمرض فى القلب لا يشجعه الطبيب على استشارة أخصائى يحمل اسمًا يهوديًا. بعد سماع أن فيل يهودى يشعر الطبيب بعدم الراحة ويغادر.

بالإضافة إلى ذلك، صُدم البواب عندما رأى اسمًا يهوديًا مدرجًا فى صندوق البريد. علاوة على ذلك، عندما يريد فيل الاحتفال بشهر العسل فى فندق فخم، يرفض المدير تسجيل فيل، ويطلب منه الذهاب إلى مكان آخر.

يصبح تومى أيضًا هدفًا للمتنمرين بسبب هذا. ينزعج فيل من الطريقة التى تواسى بها كاثى تومى، وتخبره بأن استهزاءاتهم بـ«اليهودى القذر» خاطئة لأنه ليس يهوديًا، وليس لأن الصفة خاطئة فى حد ذاتها.

تم الكشف عن مواقف كاثى بشكل أكبر عندما أعلنت هى وفيل خطوبتهما. تدعوهما شقيقتها جين إلى احتفال فى منزلها فى دارين، وهو مجتمع معروف بأنه غير مرحب باليهود. خوفًا من مشهد محرج، تريد كاثى أن تخبر عائلتها وأصدقاءها بأن فيل يتظاهر بأنه يهودى فقط، لكنه يثنيها عن ذلك. فى الحفلة، الجميع ودودون مع فيل، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يلغون الحفلة فى اللحظة الأخيرة.

أعلن ديف أنه سيضطر إلى ترك وظيفته لأنه لا يستطيع العثور على سكن لعائلته. وتمتلك كاثى كوخًا شاغرًا فى دارين ويرى فيل أنه حل لمشكلة ديف. لكن كاثى غير راغبة فى الإساءة إلى جيرانها بتأجيرها لعائلة يهودية. فسخ فيل خطوبته لها وأعلن أنه سيبتعد عن نيويورك عندما يتم نشر مقالته. ويتم استقباله بشكل جيد من قبل طاقم المجلة.

تلتقى كاثى مع ديف وتخبره عن مدى شعورها بالحزن عندما قال أحد ضيوف الحفلة نكتة متعصبة. ومع ذلك، لم تكن لديها أى إجابة عندما سألها ديف عما فعلته حيال ذلك. إنها تدرك أن الصمت يتغاضى عن التحيز.

فى اليوم التالى، أعلن ديف أنه وعائلته سينتقلون إلى المنزل الريفى فى دارين وستنتقل كاثى للعيش مع أختها المجاورة للتأكد من معاملتهم بشكل جيد. متأثرًا بهذا، يتصالح فيل مع كاثى. والدته، التى لا تزال تتعافى من حالة قلبها، تخبر فيل بأن مقالته أعطتها أملًا جديدًا فى المستقبل، ودافعًا جديدًا للتحسن. وبينما كان الأباطرة اليهود يسيطرون على استوديوهاتهم، كان لا يزال يتعين على الممثلين اليهود أن يكونوا على دراية بمعاداة السامية المحتملة. قام الكثيرون بتغيير أسمائهم العرقية لتبدو أقل يهودية.

يعد كتاب The American Jewish Story through Cinema (Jewish Life, History, and Culture) القصة اليهودية الأمريكية من خلال السينما (الحياة اليهودية والتاريخ والثقافة) من تأليف إريك أ. جولدمان بمثابة تحليل رائع ومثير للتفكير، يتتبع تحول صورة اليهودى كما تم تصويرها خلال تاريخ السينما الأمريكية. ومثل الحجادة، القصة التقليدية لخروج بنى إسرائيل من مصر التى تُقرأ فى عيد الفصح، تقدم السينما نصًا قيمًا يمكن من خلاله فهم الحقائق الاجتماعية والسياسية والثقافية لليهود فى أمريكا. فى صناعة تأثرت بشدة بصانعى الأفلام اليهود، كان للطبيعة المعقدة والمتطورة للحالة اليهودية الأمريكية تأثير كبير على السينما الأمريكية، وعلى وجه الخصوص على كيفية انعكاس اليهود على الشاشة.

تحلل هذه الدراسة الرائدة أفلامًا سائدة مختارة منذ بداية عصر الصوت وحتى اليوم لتوفير فهم للتجربة اليهودية الأمريكية على مدار القرن الماضى، منذ الوقت الذى كان فيه أباطرة السينما فى هوليوود، ومعظمهم من اليهود، يتجنبون التأكيد على وجود يهودية. الصورة على الشاشة، إلى الفترة التى أصبح فيها صانعو الأفلام اليهود أكثر ارتياحًا لمفهوم البطل اليهودى وإسرائيل المقهورة، كانت الهوية اليهوديةالبطولية، والطريقة التى احتلت بها المحرقة مركز الصدارة باعتبارها الحدث الوحيد الذى كان له أكبر تأثير على أمريكا.

فى الآونة الأخيرة، بينما أصبح كتاب السيناريو والمخرجون والمنتجون اليهود الأمريكيون مرتاحين بشكل متزايد لتراثهم، شهدنا عددًا غير مسبوق من الأفلام التى تسلط الضوء على أبطال اليهود وتجاربهم وتحدياتهم.

تنضم دراسات الحالة الثقافية التى أجراها إريك جولدمان لتسعة أفلام تمثيلية رئيسية إلى مجموعة متزايدة من الدراسات الرئيسية للتجربة اليهودية الأمريكية التى تصورالتاريخ الاجتماعى لـ«اليهود البكر» والقضايا اليهودية. يروى الكتاب عملية المحاكاة والتكيف والاستيعاب، كما تم تمثيلها فى جميع أنحاءالقرن العشرين من خلال السينما. وفى سياق تاريخى عام يتضمن الوثائق الأولية. ومقابلات شخصية مع صانعى الأفلام مثل بارى ليفينسون. يقتصر نطاق جولدمان على تسعة أفلام أمريكية الصنع: مغنى الجاز (آلان كروسلاند، 1927)، اتفاق الرجل المحترم (إيليا كازان، 1947)، تبادل إطلاق النار(إدوارد دميتريك، 1947)، الأسود الشابة (إدوارد دميتريك، 1958)، الطريق كنا (سيدنى بولاك، 1973)، أمير المد والجزر (باربرا سترايسند، 1991)، أفالون (بارى ليفنسون، 1990)، ليبرتى هايتس (بارى ليفنسون، 1999)، وكل شيء مضاء (ليف شرايبر، 2005).

الى جانب موضوعات مثل الخروج من الحى اليهودى فى (Th e Jazz Singer)؛ معاداة السامية فى الأربعينيات (اتفاقية الرجل المحترم وتبادل إطلاق النار)؛ المرأة اليهودية المتطورة باعتبارها امرأة قوية وناجحة وحازمة. للحياة اليهودية، والذى تم تقديمه كرسم نموذجى للمهاجر اليهودى الأمريكى الخبرة (أفالون، ليبرتى هايتس)؛ والاتجاه الجديد الذى يتم من خلاله البحث إن كلمة «الوطن» فى أوروبا الشرقية فى فترة ما قبل الهولوكوست تمثل التماهى مع التراث اليهودى، والبحث عن «ماضى صالح للاستعمال» من خلاله لبناء هوية يهودية عابرة للقارات ومتعددة الأجيال مثل (كل شىء مضاءة). ويركز جولدمان على عدد صغير من الحالات التى تثير على وجه التحديد أسئلة حول بناء الهوية اليهودية، الاستيعاب، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين اليهود وغير اليهود. إحدى نقاط القوة الكبيرة فى الكتاب هى تتبع جولدمان للتوترات الأيديولوجية. وعلى سبيل المثال، كانت رواية The Young Lions نشرها إيروين شو فى عام 1948. وقد تضمن الفيلم المقتبس لاحقًا العديد من الاختلافات فى التفسير حول كيفية تمثيل الحبكة، التى أعقبت الفيلم. ومن شأن التكيف أن يكشف عن تحول فى الطرق التى جاء بها بعض الأمريكيين للرد على صورالهولوكوست.

فى فصله عن مغنى الجاز (آلان كروسلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، 1927)، والذى يعقد بشكل رائع مقارنات فى نقطة مضادة مع مثل هؤلاء المناهضين للاندماج.

جولدمان أيضاً يتجاهل بشكل ملحوظ جوانب العرق والزواج المختلط فى The Jazz Singer. ويرتكز تحليل جولدمان على أرضية أكثر صلابة فى الإشارة إلى أن الأمر ليس من قبيل الصدفة أن العديد من الأفلام التى يفحصها تم إخراجها والترويج لها من قبل غير اليهود. ووفقاً لجولدمان فقد فهم داريل زانوك ذلك، لأن «حساسيته الأمريكية كانت سبباً فى ذلك»؛ للتحيز الذى أدى إلى إبرام اتفاقية الرجل المحترم فى وقت عارضت فيه العديد من يهود المنظمات مثل هذه الأفلام خوفاً من إثارة كراهية اليهود والمزيد من معاداة السامية. يُظهر فصل جولدمان حول اتفاقية الرجل المحترم وCrossfir كيف واجهت الأفلام صراعات سياسية داخل الاستوديوهات من قبل يمكنهم دخول الإنتاج. وحقيقة أن هذين الفيلمين المهمين شهدا تبادل إطلاق النار، على الرغم من أن كل فيلم واجه مقاومة كبيرة من يهود المنظمات التى شعرت بأن مثل هذه التمثيلات يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

لكن إحدى نقاط الضعف فى دراسة جولدمان التى يراها الصهاينةــ وربما كانت حتميةــ هى ضعف تحليل غير كاف لمحاولات هوليوود تمثيل الشر الراديكالى بشكل كامل من المحرقة. ومع ذلك، فإن نقطة الضعف الأكبر، هى نطاق محدود لتحليلها واختيار الأفلام التى تصور النساء اليهوديات. والسؤال المهم المتعلق بتعلم المرأة اليهودية ووصولها إلى التوراة لتقليدية النصوص التى تم تحويلها خلال مائة عام منذ Chofetz Chaim (يسرائيل مير ها-كوهين كاجان، المعروف شعبياً باسم شوفيتز حاييم، بعد كتابه عن حرب اللاشون، المعروف أيضًا باسم ميشنا بيرورا، كتابة عن الطقوس، كان حاخامًا يهوديًا يهوديًا مؤثرًا وحاخامًا وإخصائيًا. وتستمر أعمالهم فى التأثير على نطاق واسع فى الحياة اليهودية الأرثوذكسية).

يغيب تماماً عن نطاق جولدمان تمثيل الحريديم والمرأة الأرثوذكسية الحديثة فى الفيلم. لقد تناول أفلام هوليوود مثل The Chosen (جيريمى بول كاجان، الولايات المتحدة الأمريكية، 1982)، «غريب بيننا» (سيدنى لوميت، الولايات المتحدة الأمريكية، 1991)، و«سعر يفوق الياقوت». (بوعز ياكين، المملكة المتحدة/ الولايات المتحدة الأمريكية، 1998)، وكلها تقدم دراسات حالة إضافية حول كيفية قيام الغرباء عن الأرثوذكسية بتمثيل الأرثوذكسية على الشاشة فى الفيلم الأمريكى. قد يشعر بعض النقاد بأن التمثيل السينمائى للنساء اليهوديات العلمانيات أيضًا يستحق المزيد من الاهتمام، كما تفعل الممثلات اليهوديات الحاليات مثل جنيفر جراى، فران دريشر، وسارة سيلفرمان، وديبرا ميسينج، وناتالى بورتمان، وراشيل وايز.

كتاب جولدمان تضمن فصلاً عن ملاحم الكتاب المقدس على الشاشة الأمريكية مثل داود وبثشبع (هنرى كينج، الولايات المتحدة الأمريكية، 1951)، الوصايا العشر (سيسيل ديميل، الولايات المتحدة الأمريكية، 1956)، وشمشون ودليلة (سيسيل ب. ديميل، الولايات المتحدة الأمريكية، 1949).

يجادل جولدمان بشكل متماسك بأن الأمثلة التسعة التى قدمها تعكس انحيازه الأيديولوجى. إنه فى النصف الأول من القرن العشرين، كان أباطرة السينما فى هوليوود، من اليهود ممتنعين عن تأكيد الصورة اليهودية على الشاشة، انتهى ذلك فى العقدين التاليين، أصبح صانعو الأفلام اليهود أكثر ارتياحًا تجاه الفيلم، مقدمين مفاهيم البطل اليهودى والمبالغ فيه، حتى إنهم بدأوا بث «غسيلهم القذر» الذى يُظهر كيف أصبح اليهود «قومًا بيضًا» دون أن يستعرضوا أنفسهم.