أحمد داود يروح لمسلسله الجديد "زينهم"

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان أحمد داود لمسلسله الجديد زينهم، والذي مقرر أن يعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر شاشة ON، من بطولة كريم قاسم وسلمى أبو ضيف وإخراج يحيى إسماعيل.

ونشر أحمد داود البوستر الخاص بشخصيته في مسلسل “زينهم”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:، معلقًا:" قريبا مسلسل زينهم على قناة On ومنصة Watch it ".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل زينهم، البوستر الرسمي للعمل المقرر انطلاق عرضه قريبًا على الشاشات الفضائية، من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف.

تفاصيل مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل زينهم

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لمسلسل “زينهم” الفنان أحمد داود ويجسد شخصية طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى داخل المشرحة.

آخر أعمال أحمد داود

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية للفنان أحمد داود مسلسل"suits بالعربى" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

كريم قاسم يواصل تصوير "ولاد رزق 3"

يواصل كريم قاسم تصوير مشاهده في فيلم “ولاد رزق 3” والذي مقرر أن يطرح العام القادم، ويضم مجموعة من النجوم وأبرزوهم:" أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف".

وكان الفنان كريم قاسم، أعرب عن سعادته بمشاركته في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، والذي مقرر بدء تصويره أول شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

كشف كريم قاسم، تفاصيل بسيطة عن العمل، قائلًا: "شخصيات العمل تتطور ويحدث بها نضج، ويشهد الجزء الثالث من أولاد رزق مفاجآت كثيرة".

أضاف “قاسم” خلال تصريحات متلفزة، قائلًا: "سعيد بالمشاركة في الفيلم ومتحمس جدًا، وبقالي سنة بروح الجيم ولسة بروح، ومحتاج جيم بقى أكتر قبل ما نصور في شهر أكتوبر وبلعب رياضات وحاجات كدة عشان متحمس جدًّا للتجربة، والواحد يكون مستعد جسديًا للمشاهد".

تابع كريم قاسم: "أنا لسة مقرأتش السيناريو، بس المخرج طارق العريان بيحكيلي وهو مش مطمني خالص، قالي إن أنا هتبهدل فأنا بستعد لكل الظروف، وأتمنى يكون في تغيير في الشخصيات، وأكيد اتطوروا من الجزء التاني للتالت، وبينضجوا وبيتعلموا من أخطائهم، فأنا متحمس إني أرجع لشخصية رمضان في الفيلم".

تفاصيل فيلم “ولاد رزق 3”:

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.