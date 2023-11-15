بسبب ما يحدث في غزة.. محمد رمضان يتعرض لانتقادات بعد حفل ختام" IATF"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا غنائيًا بأحد الفنادق ضمن فعاليات المعرض الأفريقي "IATF" الذي أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات بـالتجمع الخامس.

وقدم رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه ونشر، مقطع فيديو من الحفل، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانتقد الجمهور إحياء رمضان للحفل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "أهم شيء التبرعات تروح لغزة، مش وقته يا رمضان، مش ضدك خالص بس أنت ليك نفس تعمل كدا واخواتك بيموتوا، ياريت كان من ضمن الأغاني رسالة لمناصرة فلسطين محدش ضد عمل أي إنسان بس لازم أيضا يكون إنسان ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، فيلم "ع الزيرو" الذي عرض خلال موسم عيد الأضحى