شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لمسلسل "العودة" وعرضه قريباً على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما استوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمى لمسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة، والمقرر عرضه على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، وتصدر البوستر مجموعة من الفناني بطريقة جماعية وشهد البوستر كلا من شريف سلامة، عصام السقا، وليد فواز، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، محمد رضوان، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، حمزة العيلى، تارا عماد، بسنت شوقى.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات فى موسم الأوف سيزون، حيث صور فى مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى، والمحاجر وعدد من المناطق المتفرقة فى مصر.



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ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما استوديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على الإنتاج مصطفى العوضى، بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، عماد صفوت، محمد على رزق، تامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.