شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد فراج: ممتنة لوجودك فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بسنت شوقى بعيد ميلاد زوجها محمد فراج، ونشرت صورة من الاحتفال لهما عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت حبيبى يا حبيبى، ممتنة لوجودك فى حياتى أنت بيتى حتى عندما ينهار العالم أعلم أننى سأعود إليك دائما شكر على حبك وكرمك ودفئك وكل الجنون فى حياتنا وسنة أخرى معا".

وآخر أعمال محمد فراج فيلم "فوى فوى فوى" والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقى.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.

يلتقى حسن العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب فى منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه فى الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.