شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت فى أول علاقة جدية منذ انفصاله عن أنجلينا جولى.. اعرف هى مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة النجم العالمى براد بيت ومصممة المجوهرات إينيس دى رامون دخلت فى منحنى جدى، حيث أكد تقرير نشر على موقع foxnews أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.



براد بيت وإينيس دي رامون

وقال مصدر لمجلةPEOPLE : "هذه هى العلاقة المناسبة الأولى لبراد منذ الطلاق"، وأضاف المصدر "من الرائع رؤيته فى مكان جيد. إينيس تجعله سعيدا للغاية"، فى حين لم يرد ممثل بيت حتى الآن.

من هى إينيس دي رامون؟

تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات، ووظيفتها الحالية نائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021، وتخرجت دي رامون فى جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وكانت إينيس دي رامون متزوجة سابقًا من الممثل بول ويسلي، ومن غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت العناوين في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.