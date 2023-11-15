شكرا لقرائتكم خبر عن شقشق أرابيسك.. الفنان عمرو محمد على يحقق أمنيته ويسافر لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر، اليوم الأربعاء، الفنان عمرو محمد على الشهير بـ"شقشق" مسلسل أرابيسك لأداء مناسك العمرة مع والدته بعدما حقق برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أمنيته.



عمرو محمد على

وكان ”الخليج 365” انفرد من خلال برنامج حكايات زينب بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ تقديم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006، وكشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان ما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وخلال الحوار والظهور الأول لعمرو محمد على فى برنامج حكايات زينب أعرب عن رغبته فى أداء العمرة والشرب والاغتسال من ماء زمزم متمنياً أن يكون فى ذلك شفاء له من مرضه، وبعد نشر الحوار حدث تفاعل كبير من الجمهور ونقابة الممثلين، التى استجابت على الفور بضم عمرو لعضويتها، حيث قررت له معاشا استثنائيا، كما استضافه برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.

وخلال البرنامج أعلن الليثى عن تحقيق أمنية الفنان عمرو محمد على وأهداه عمرة هو ووالدته وهو ما استقبله الفنان بالسعادة والشكر الجزيل.

وفور انتهاء حلقة برنامج واحد من الناس تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

ونظرا لبدء مرحلة العلاج تأجلت العمرة حتى تقرر سفر الفنان ووالدته اليوم الأربعاء وهو ما تسبب في ارتفاع الحالة المعنوية للفنان عمرو محمد على وأعرب عن سعادته وشكره لكل من استجاب لحالته وحاول التخفيف عنه، كما أبدت والدته سعادتها بتحقيق أمنية ابنها وأمنيتها، ووجهت الشكر للإعلامى عمرو الليثى وكل من ساعد فى علاج ابنها.



والدة عمرو محمد على