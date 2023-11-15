شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة سعيد طرابيك تحيى الذكرى الـ8 لوفاته: عمرك ما غبت عن بالى لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الشابة سارة طرابيك أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، على إحياء الذكرى الـ8 لوفاته، ونشرت عددا من الصور التى تجمعها به عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "الله يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، النهاردة الذكرى الثامنة، أقسم بالله عمرك ما غبت عن بالى لحظة".

وتابعت: "سايب بصمة كبيرة فى قلبى وكيانى، الجدع الشهم ابن الأصول الصادق المحترم عشقى وحبى ليك مش من فراغ برغم فارق السن الكبير ما بينا بس عمرى ما حسيت بكده وسعيدة، ومن حظى الجميل إنى شوفتك فى حياتى واتجوزنا وعشت أحلى أيام عمرى معاك".



سارة طرابيك

واستكملت حديثها قائلة: "والله لو فضلت عمري كله أتكلم عنك مش هوفيك حقك كفاية حبك وتقديرك واحترامك ليا ولأهلى، سعيد فى حتة تانية وليه مكانة كبيرة فى قلوبنا، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

بدأ الراحل سعيد طرابيك حياته الفنية فى أواخر الستينيات من خلال مسرحية "القاهرة فى ألف عام" وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها "المسافر"، "عسل أسود"، "مافيا"، "سلام يا صاحبى"، "طباخ الريس"، "إكس لارج"، "الفرح"، "السفارة فى العمارة"، "وش إجرام"، "أبو على"، "سمير أبو النيل"، "بلطية العايمة"، "عزبة آدم".

كما شارك فى عدد من الأعمال الدرامية مثل "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".