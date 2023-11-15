شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة خالد أنور بعد اكتشافه حمل رضوى جودة فى الحلقة 23 من "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل "ورق التوت" مواصلة حسن (خالد أنور)، رفض زواج شقيقته نورا (رضوى جودة)، من عمر ابن جارهم، وأثناء مشاجرته معه، تخبره نورا أن عمر يحاول إنقاذها بعد معرفته بحملها بسبب تعدى والد عمر عليها فى إحدى المرات التى ظلت معه بمفردها، مع انهيار نورا ويحاول حسن تهدئتها.

بالإضافة إلى عودة نبيل (يوسف الأسدى) مرة أخرى إلى القاهرة، ومحاولته مساعدة جاره المريض، بمساعدة سالى، ونقله إلى المستشفى، رغم رفض أسرته فى الصعيد.



مسلسل ورق التوت الحلقة 23

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.