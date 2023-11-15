غادة عبد الرازق تساند بوسي بعد طلاقها من هشام ربيع وتعلق على صور جديدة لها

ميرنا وليد - بيروت - أرخى طلاق الفنانة بوسي من زوجها رجل الأعمال هشام ربيع بعد سنة ونصف من الزواج بثقله على نفسية الفنانة وجاء وقعه صادماً في الوسط الفني، وقد سارعت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لتقديم الدعم المعنوي لـ بوسي خصوصاً أنها مرت بتجربة مماثلة منذ وقت ليس ببعيد.

مذيعة تتعاطى الممنوعات في كواليس التصوير قبل الظهور على الشاشة



وعلقت عبد الرازق على أحدث جلسة تصوير لـ بوسي بعد انفصالها برمز تعبيري به حب.

وكان هشام ربيع خرج عن صمته وأعلن أنه انفصل عن بوسي رسمياً عازياً السبب إلى أنها لم تقف بجانبه في أزمته على عكس زوجته الاولى، خصوصاً في قضية اتهام طليقها الأول له بسرقة شيكات من مكتبه وتبيّن لاحقاً أن الأمر ليس صحيحاً وذلك بعد أن حكمت المحكمة ببراءته.

وأشار ربيع إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع، والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حالياً على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.