ميرنا وليد - بيروت - منذ بضعة أشهر أعلن الممثل حسين مقدم زواجه من الشابة إيمان نور الدين التي كانت تضع الحجاب على رأسها. إمرأة تروي معاناتها لـ عبد المجيد عبدالله بعد طلاقها في حفلته بالرياض - بالفيديو

لكن إيمان خلعت الحجاب عن رأسها، وفي فيديو أطلت فيه مع التيك توكر الشهير أحمد العباسي تحدثت عن الأمر.

إيمان رداً على كونها لديها متجر بيع ملابس رياضية للمحجبات وهي ليست محجبة قالت :"أنا كنت محجبة وشلحت عن راسي"،

وعن نصيحتها للمحجبات قالت:"بنصح أي صبية محجبة تعمل متل ما أنا عملت اذا ما بدا تحترم الحجاب وتحترم لبس الحجاب تشلح عن راسا هيك بتكون احترمته متل ما انا عملت".

ورداً على سؤال عما إذا كان زوجها سبب عدم ظهورها في بث مباشر على السوشال ميديا رغم أنها تطل في العديد من الفيديوهات التي تنشرها قالت:"لأ طبعاً أنا موجودة عالسوشال ميديا من قبل ما اتزوج ولو بدي اطلع لايف كنت طلعت، بس بالنسبة لإلي المصاري اللي بتجي سهلة بتروح سهلة، بحب اشتغل واتعب لحتى جيب كل شي بدي ياه، ويكون مال حلال".

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة حسين مقدم تخلع الحجاب .. وهذه نصيحتها للمحجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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