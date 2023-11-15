بالصورة - جوزيف عطية يفاجئ الجمهور من داخال الإستوديو

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني جوزيف عطية على الجمهور بصورة من داخل الإستيديو نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها أثناء تسجيل أحد أعماله الجديد، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل .



وفي وقت سابق، و أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الاعلامي روبير فرنجية "ضيف الضيف"، ولدى سؤال روبير عن أغنية " وبطير " والسجال الدائر حولها بين الفنانين اللبنانيين إليسا وزياد برجي، أبدى جوزيف تعاطفه مع زياد برجي، وحين خيّره روبير إن كان يرغب في أن يسمعها بصوت فنان أو فنانة، قال جوزيف إنه رغم احترامه لهما، إلا انه في هذا الوقت يسمعها بصوت زياد برجي.

