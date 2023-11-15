"سيلفي".. أحدث ظهور لـ نادين نسيب نجيم والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، التقطتها على طريقة الـ"سيلفي"، وظهرت خلالها بإطلالة "أنيقة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وغازلها البعض: "عسل وربي، صباح الخير يا عمري، قمر، بكفي جمالك الداخلي شو ما عملتي بضلي قمر".

من جانب آخر شاركت نادين نسيب نجيم في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وأخيرا" وشاركها البطولة قصي خولي، منى واصف، وسام صباغ.