نسرين طافش تحذر متابعيها من موقع يقدم دورات تدريبية: نصب واحتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حذرت الفنانة نسرين طافش، متابعيها من موقع وصفته بأنه يقوم بالنصب والاحتيال، ويقدم دورات تدريبية غير حقيقية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

وكتبت نسرين: "تحذير، لو طلع لكم إعلان من موقع اسمه ... احذروا احذروا تشاركو بدوراتهم لأنه موقع نصب واحتيال".

وأوضحت: "الدورة عبارة عن كتيب من 17 صفحة فقط، راح يغروكم بأنه شهادة معتمدة، وميزة استرجاع أموال، بس ما تصدقوهم".

وتابعت نسرين: "وخذوها قاعدة ما تعملو أي دورة تدريبية بدون العلم الكافي عن الدورة صوت وصورة، بحسابه الرسمي، وعاملين فولو لمدربة من باب التمويه على أساس أنها هيا معاهم، سألتها على الخاص قالت لي ما بتعرفهم، ولما تواصلت معهم صاروا يحكوا بالفصحى لحتى ما ينكشفوا من لهجتهم من انهي بلد".

وانتهت كلامها: "فانتبهوا وخبروا أصدقائكم المهتمين بعلوم التشافي والطاقة".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، كشفت عن فيلمها الجديد "السيستم" وهو من تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، ومن إخراج أحمد البنداري.