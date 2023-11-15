شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العاطى يوجه الشكر للمتحدة على دعمها الكبير لـ "55 مشكلة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المنتج أحمد عبد العاطى على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها مسلسل "55 مشكلة حب" وذلك قبل عرض آخر حلقات العمل غداً الخميس على قناة ON، وقال عبد العاطى لـ"الخليج 365":"لولا دعم المتحدة لهذا العمل لما خرج بهذه الصورة الجيدة وتحقيقه نجاحاً لافتاً على مدار الأسابيع الماضية".

وأشار عبد العاطى إلى أن "55 مشكلة حب" من الأعمال المكلفة إنتاجياً لاسيما وأنه عبارة عن 4 مسلسلات في مسلسل واحد، إذ يضم 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات وبفريق عمل مختلف، ومع تحمس الشركة المتحدة للعمل وتقديمها كافة التساهيل ظهر المسلسل في أفضل صورة، لافتاً أن العمل أتاح الفرصة لمؤلفين شباب عملوا تحت اشراف عمرو محمود ياسين ونفس الأمر بالنسبة للمخرجين مثل محمد الخبيرى، أالبير مكرم، وكذلك محمد لطفى في أولى تجاربه بمصر، وعصام نصار الذى أشرف على إخراج فورمات المسلسل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين في الثلاث حكايات الأولى وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وجاءت الحكاية الأولى بعنوان "الفريدو"، بطلولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وإخراج عصام نصار.

الحكاية الثانية بعنوان "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، إسلام جمال، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبرى، ملك قورة، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، والثالثة "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، وإخراج البير مكرم، والرابعة "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد وتأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفى.



الفريدو



ما تيجى نشوف



عيشها بفرحة