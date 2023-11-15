شكرا لقرائتكم خبر عن ورق التوت.. عودة ثراء جبيل إلى الأكاديمية ورفضها الحديث مع عمرو صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود سامية (ثراء جبيل) خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل "ورق التوت" إلى أكاديمية التمثيل مجددا، بعد إقناع مروان (شريف سلامة) لوالدتها، وهناك يحاول فادى (عمرو صالح) التحدث معه ومصالحتها، لكن ترفض الاستماع إليه مرة أخرى بعد خذلانه لها.

كما تحاول دليلة (أسماء جلال) إبعاد جدتها (سما إبراهيم)، عن شقيقتها خاصة مع مرض الأخيرة بعد زواجها، وبالفعل تأخذها إلى الدكتور، ويحاول مروان إخراج أبرز المواقف المؤثرة فى كل طالب، ويبدأ سوكو الحديث عن والدته وكيث أثر وجودها فى حياته، بينما تتحدث سالى عن صمت والدتها، وتحرش والدها بصديقتها، وكيف أثر ذلك عليها منذ صغرها.



مسلسل ورق التوت الحلقة 23

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.