بالصور- بلوك رائع..ديمي لوفاتو تخطف القلوب بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ديمي لوفاتو على متابعيها بلوك أسود رائع من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت مرتديةً توب باللون الأسود مع سترة رسمية بنفس اللون وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أطلت ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها، وظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع تنورة متوسطة الطول وسترة واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، كما وظهرت لوفاتو مع حبيبها في صورة طريفة، وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقبلها على رأسها.

