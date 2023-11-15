ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها العميق وألمها الشديد لما يصيب المدنيين الأبرياء في قطاع غـ زة إثر القصف الإسرائيلي المكثف والذي يستهدف أيضاً المستشفيات ومنعهم السماح بإدخال الوقود والماء والمستلزمات الطبية لإنقاذ المرضى.

وشاركت نانسي مقطع فيديو لرجل فلسطيني مسنّ من القطاع تعرّض لإصابة في الحرب الدائرة متواجد في المستشفى وعلى الأرض بسبب نقص المعدات الطبية والأسرة هناك ويرتجف بشكل مقلق ومحزن جداً وأرفقته بتعليق :"قلوبنا ما انكسرت… قلوبنا اتحطمت! لازم ينتهي هالكابوس بأسرع وقت".

وقد طالب بعض المتابعين في تعليقاتهم من نانسي تعليق حفلاتها المقبلة تضامناً مع غـ زة وأهلها.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تعلّق على فيديو لمسنّ مصاب في غـ زة :"لازم ينتهي هالكابوس بأسرع وقت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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