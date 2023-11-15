بالصورة-داليا مبارك تختار الرياض للإحتفال بإطلاق ألبومها 11:11

ميرنا وليد - بيروت - دشنت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبومها الجديد (11:11) في بوليفارد سيتي بالرياض.



ونُظم الحفل بحضور عدد من أفراد عائلتها، وإعلاميين، وفنانين، ولاعبين، وحشد من المعجبين. ويضم الألبوم ثماني أغنيات باللهجة السعودية، والخليجية، وقبل بدء الحفل جرى عدد من الإعلاميين من جهات مختلفة حوارات قصيرة مع داليا حول ألبومها لتتوجه بعد ذلك إلى القاعة، حيث الضيوف، وتتحدث معهم حول الألبوم، ثم تأخذ مكانها في الركن المخصص للغناء.

​​​​​​​وأعلنت داليا أن تدشين الألبوم سيشهد مفاجأة للحضور، وهو ما حدث، فبعد تقديم الأغنية الأخيرة، بدأ العد التنازلي على الشاشة، وقالت: «إلى اللقاء»، وذهبت وجلست مع ضيوفها، ليظهر بنهايته فيديو كليب جديد، يُعرض للمرة الأولى، لأغنيتها «الصدفة الجميلة»، التي ستطرحها على «يوتيوب» في وقت قريب، وتعاونت فيها مع الملحن الكويتي عبدالعزيز لويس.

وقد أ​​​​​​​بهرت داليا الحضور بتقديم باقة منوعة بلهجاب مختلفة من ألبومها الجديد وإحداها بأغنية باللهجة الخليجية، وهي «ما فقدت»، ثم قدمت أغنية باللون المصري، هي «حالة نفسية»، وأخرى باللون العراقي، وهي «تشتاق روحي»، ورابعة باللون اللبناني، وهي «قلبي صادق»، كلمات نزار فرنسيس، وألحان ميشال فاضل.

إشارة إلى أن الفنانة السعودية كشفت خلال حفل التدشين عن سر اختيار اسم ألبومها 11:11 بالقول: «هذا الألبوم يمثل بالنسبة لي البدايات الجديدة على الصعيدين الشخصي والفني، وقد قدمت فيه خلاصة مشاعري، وهي تمثلني. في السابق كنت أقدم أعمالي بهدف الحصول على أعلى المشاهدات، لكنني في (11:11) قدمت خلاصة روح داليا مبارك، وأتمنى أن تستمعوا إلى الألبوم بأرواحكم».

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