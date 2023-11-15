هاني شاكر يؤجل حفله في بيروت المقرر الشهل المقبل لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قرر الفنان المصري هاني شاكر تأجيل حفله المقرر إقامكته في بيروت في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل وذلك نظرًا للأحداث الصعبة التي تمر بها فلسطين بالوقت الحالي ومعاناة غـ زة من القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي وكذلك ما يحدث في جنوب لبنان.
وفي حديث تلفزيوني أعلن منظم الحفل ميشال عويس أن هاني شاكر قرر تأجيل حفله في بيروت، بسبب الأحداث الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة وما يحدث في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تأجيل إقامته إلى نهاية شهر ديسمبر.
وكانت آخر أغنيات هاني شاكر طرحها بعنوان "الهوية عربي" وأهداها إلى روح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك عبر يوتيوب، من كلمات: أسامة حسن، ألحان: مصطفى شكري،ـ توزيع: أحمد أمين.
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